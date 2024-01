Scambio di Salme a Giulianova | Asl Teramo Avvia Indagine Interna

(Di sabato 20 gennaio 2024)- Un episodio didiall'ospedale di) ha spinto la Asl diadre un'. L'incidente, verificatosi mercoledì scorso, ha causato confusione nei documenti e unodelledi due donne decedute a breve distanza l'una dall'altra. In una nota ufficiale, la Asl diha dichiarato: "È stato convocato un audit che si svolgerà a strettissimo giro a cui prenderanno parte tutte le figure coinvolte. Al termine dell'saranno adottati tutti i provvedimenti del caso." La direzione ha già chiamato i parenti della defunta coinvolta nell'errore, porgendo loro le condoglianze e scusandosi per ...

