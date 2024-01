Sarrazin sulla Streif è imprendibile Paris 3° | Casse fuori dalla top 10

(Di sabato 20 gennaio 2024)miticadi Kitzbühel è ancora una volta uno show di Cyprien, che bissa il successo di venerdì ripetendosi anche nella discesa libera del sabato (20 gennaio). Il francese è sceso sotto il muro del minuto e 53 con una discesa formidabile (1’52”96), mettendosi dietro ancora una volta ilclasse austriaco Odermatt per 91 centesimi. Sul podio anche l’azzurro Dominik, che ha conquistato il bronzo con +1.44 dal primo della classe. Migliore di venerdì anche la discesa dell’azzurro Mattiache non è riuscito a entrare in top 10. Il chiudunese nella prima discesa aveva commesso un errore che aveva compromesso la gara, mentre nella seconda ha sciato meglio, finendo comunque oltre 2 secondi dietro, davanti al connazionale Schieder e pari con Bosca. La neve ...

