“Sarai sempre nel mio cuore” Lutto per il volto della tv | il figlio morto a 39 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 gennaio 2024) Èildeltv. Aveva 39. La triste notizia è stata data dal sito TMZ, che ha riportato anche le prime parole dei familiari: “La nostra famiglia è estremamente rattristata dalla morte di Adam. Chiediamo privacy mentre piangiamo la sua perdita”. Non è chiaro quando sia sopraggiunto il decesso. Stando a quanto rivela il portale, il 39enne èper overdose e pare che i suoi cari lo abbiano scoperto solo dopo qualche giorno. Sul caso starebbe indagando la polizia di Las Vegas e in queste ore è arrivata la dedica del famoso papà, ossia Rick Harrison, star del reality statunitense Pawn Stars (Affari di famiglia in Italia, ndr): “nel mio. Ti amo Adam”, ha scritto sotto un’immagine con il ...