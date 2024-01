Sara Hector domina il gigante di Jasna | Shiffrin a un secondo e mezzo Gut-Behrami sorpassa Brignone

(Di sabato 20 gennaio 2024)aveva già ipotecato la vittoria nella prima manche, ma anche nella seconda la svedese ha dato spettacolo,ndo assolutamente ildi. Un vero e proprio capolavoro quello di, che ha dimostrato di trovarsi benissimo sulla neve durissima e il ghiaccio vivo della pista slovacca. Si tratta del quinto successo della carriera in Coppa del Mondo per, che li ha ottenuti tutti ine che non saliva sul gradino più alto del podio da due anni (Kronplatz 2022). Una vittoria schiacciante come dimostrano i distacchi abissali rifilati a tutte le altre. Mikaelaè seconda alle spalle della svedese, ma accusa un ritardo di oltre un(+1.52). Per ...

