Sanremo | i discografici tifano per un sesto festival di Amadeus

Alla vigilia di2024, itifano per una riconferma di Amadeus anche per il 2025. "I risultati di Amadeus parlano da soli: siamo a oltre 120 dischi di platino nelle sue edizioni che sono più di ...... il primo live show tutto suo: a coronamento di un anno ricco di debutti in grande stile, siache live, ora è pronta a conquistare anche il palco del Festival di2024, in gara ...(Adnkronos) – Alla vigilia di Sanremo 2024, i discografici tifano per una riconferma di Amadeus anche per il 2025. “I risultati di Amadeus parlano da soli: siamo a oltre 120 dischi di platino nelle su ...RDS 100% Grandi Successi calerà al 74° Festival con RDS Loves Sanremo. Nell’anno in cui la direzione artistica della kermesse ha coinvolto le radio nazionali nella giuria, RDS sarà presente nella ...