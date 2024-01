Sanremo 2024 | Rose Villain | “Noi ‘donne della musica’ ci siamo riprese la nostra fisicità | ci siamo spogliate e siamo padrone di noi stesse”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) Una delle artiste più apprezzate dai protagonistiscena urban italiana è in gara al prossimo Festival disull’onda del suo primo album “Radio Gotham” (certificato oro), il brano estivo “Fragole” con Achille Lauro e l’ultimo singolo “Io, me ed altri guai”, sarà in gara con “Click Boom!”. Dopo le due date a Milano e Roma di “A: the beginning”, la cantante ha annunciato quattro nuovi live dal 17 ottobre da Firenze. Qual è il messaggio di “Click Boom!”? Ho voluto dare spazio al lato più oscuro dell’amore, quando è un sentimento importante, forte e ingombrante. C’è la tendenza ad annullarsi. Voglio portare alla luce il fatto che le relazioni solide, a volte, fanno male. Parlitua relazione? Anche. Ho una relazione da nove anni ...