San Lorenzello | il “Parco dei Dinosauri” riaprirà al pubblico

(Di sabato 20 gennaio 2024) Comunicato Stampa Patrimonio territoriale del comune laurentino Il “deiale tornerà a far parte del patrimonio territoriale del comune laurentino. Lo annuncia il sindaco Antimo Lavorgna, che rende noto di aver avviato la procedura amministrativa per … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

. Il 'Parco dei Dinosauri' riaprirà al pubblico e tornerà a far parte del patrimonio territoriale del comune laurentino. Lo annuncia il sindaco Antimo Lavorgna, che rende noto di aver ...(Benevento), l'allora sindaco Antimo Lavorgna, venne processato per delle affissioni pubblicitarie non autorizzate, sì avete letto bene. Assolto dopo sette anni perché il fatto non ...affinché il Comune di San Lorenzello possa nuovamente utilizzare e, dunque, riaprire al pubblico il “Parco dei Dinosauri”. Si è quindi stabilito, “in primis”, di ottenere la concessione delle aree ...“Capisco l’imbarazzo di Fratelli d’Italia, che fa tanto del patriottismo e della nazione il proprio leitmotiv, nel rispondere nel merito a quanto da tempo tempo associazioni, sindacati, imprenditori e ...