Salto con gli sci | dominio austriaco nella prova a squadre di Zakopane Italia ottava

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’Austria rispetta il pronostico della vigilia e domina lasul trampolino grande HS140 di(in Polonia) in occasione della decima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 dicon gli sci. Vittoria mai in discussione e distacchi abissali rifilati alla concorrenza soprattuttoseconda serie. Il fortissimo quartetto formato da Michael Hayboeck, Manuel Fettner, Jan Hoerl e Stefan Kraft ha totalizzato 1146.6 punti, precedendo di oltre cinquanta lunghezze (51.1 punti per la precisione) il quotato e competitivo team sloveno composto da Lovro Kos, Domen Prevc, Peter Prevc e Anze Lanisek, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Terza posizione a 83.8 punti dalla vetta per la Germania di Pius Paschke, Karl Geiger, Stephan Leyhe e Andreas Wellinger, ...

Si è svolta a Zakopane la prova a squadre valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con gli sci maschile. Sul trampolino polacco la vittoria è andata all'Austria, che ha letteralmente dominato: oltre 50 punti di vantaggio per il quartetto composto da Stefan Kraft, Michael ...