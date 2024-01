Salernitana | Inzaghi | «Voglio comandare le partite | su Basic…»

(Di sabato 20 gennaio 2024) Le parole di Filippo, allenatore della, in vista della gara contro il Genoa. I dettagli Filippoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Genoa. PARTITA – «A casa nostra vogliamo vincere,a fare la partita. Sempre con rispetto davanti a un avversario ben allenato e che in panchina ha un mio grande amico. E’ ovvio che contro avversarie di livello dovevamo difenderci prima e poi proporre. Domani la gara è diversa e sto ragionando su tutto. E non è la presenza o meno di Fazio a orientare le mie scelte. Sono molto contento di Lovato, a breve prenderò la decisione definitiva». BASIC – «Quando arriva un calciatore nuovo cerco sempre di capire come sta. Raramente schiero chi è appena arrivato, ma domani giocherà perchè è forte e lo abbiamo ...

...Serie A SquadraLo stadio Arechi deve diventare scrigno di punti per la. ... In settimana, l'allenatore dei granata Pippoha esortato la tifoseria a riempire lo stadio. ......Giuseppe Nell'atmosfera caldissima dell'Arechi lastudia la rimonta salvezza. In questo turno nella casa dei granata arrivata il Genoa allenato da Alberto Gilardino, che con Pippo...Salernitana impegnata nell'opera di rafforzamento della rosa ... sia in entrata che in uscita. Nel frattempo mister Inzaghi è concentrato sulla fondamentale sfida di domani all'Arechi contro il Genoa.La Salernitana sta lavorando sul mercato per tentare un colpo importante che possa rinforzare oltremodo la difesa a disposizione di Inzaghi. La Salernitana cerca un difensore esperto per rinforzare la ...