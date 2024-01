Salernitana | Inzaghi | 'Fazio ko | Basic subito in campo Polemiche arbitrali? Orsato è il migliore al mondo'

Le parole di Filippo Inzaghi , allenatore della Salernitana , in vista della gara contro il Genoa. I dettagli Filippo Inzaghi ha parlato in ... (calcionews24)

Nello specifico, - che sta recuperando dall'operazione al ginocchio di novembre 2023 - si sarebbe offerto alladi Pippo. Il club campano sarebbe inoltre l'unico a dirsi disposto ...Le parole di Filippo, allenatore della, in vista della gara contro il Genoa. I dettagli Filippoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di- Genoa. PARTITA ...Il momento è davvero importante per la Salernitana, ora non possono più bastare le buone ... sarà un altro tipo di partita– ha detto a poche ore dalla gara Pippo Inzaghi in conferenza stampa -. Siamo ...Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Genoa. PARTITA – «A casa nostra vogliamo vincere, comandare a fare la partita. Sempre con rispetto davanti a un avversario ...