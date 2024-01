Salernitana | Inzaghi | “Contento di avere Zanoli in rosa”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Filippo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: Chevedremo domani dal punto di vista tattico? “Sicuramente abbiamo qualche uomo in più a disposizione, purtroppo però abbiamo perso Fazio. Il modulo mi interessa poco, possiamo giocare a tre o a quattro senza problemi. Non ho ancora deciso, ho qualche ora per poter fare delle valutazioni approfondite. In noi comunque è scattato qualcosa di importante, siamo consapevoli che abbiamo raccolto molto meno di quello che avremmo meritato. Abbiamo messo in grossa difficoltà un Napoli che ha battuto 3-0 la Fiorentina come tutti avete visto. Dopo Verona abbiamo perso giocatori importantissimi per noi. Non è una lamentela, ma sono venuti meno elementi che farebbero la fortuna di qualunque allenatore. Oggi però ho visto gli ...