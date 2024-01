Salernitana-Genoa | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di sabato 20 gennaio 2024)(domenica 21 gennaio con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 21esima...

Non solo Frosinone-Cagliari, si gioca un altro importante scontro per la salvezza nella 21ª giornata del campionato di Serie A: di fronte ... (calcioweb.eu)

All’Arechi tra Salernitana e Genoa ci sono punti in palio per la salvezza ma sono naturalmente i padroni di casa ad avere necessità assoluta di ... (infobetting)

... ci aspetta una gara importante", dice il tecnico granata SALERNO - Filippo Inzaghi attende risposte dallanello scontro diretto di domani all'Arechi contro il. Un match che non lo ...SuperPippo preparasenza alibi. Gli arbitri 'Domani abbiamo il migliore arbitro del mondo, andiamo in campo molto sereni. Sul terreno di gioco dobbiamo dimostrare noi'. L'...Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Genoa, anche di Toma Basic, appena arrivato dalla Lazio: «E’ pronto per giocare dall’inizio Quando arriva un calciatore ...'Abbiamo raccolto molto meno di quanto meritato, ci aspetta una gara importante', dice il tecnico granata SALERNO (ITALPRESS) - Filippo ...