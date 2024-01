Salernitana | contatti per Mario Balotelli | possibile accordo fino a giugno

Mario Balotelli potrebbe tornare in Italia e provare a rilanciarsi in un club che punterebbe a occhi chiusi su di lui per dar corpo e sostanza alle ambizioni di salvezza. Si tratta dellache, attraverso il dg Walter Sabatini, sta provando a convincere 'Super Mario' a fare ritorno in Serie A e a chiudere anzitempo l'esperienza - bis in Turchia, tra le fila dell'Adana ...... ovvero lo sbarco in Arabia Saudita: ci sarebbe infatti una sorta di trattativa, dei... Infine la decisione dell'Osservatorio su- Roma , che è stata vietata ai tifosi residenti ...Come confermano le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’attaccante scuola Inter è nel mirino della Salernitana di Sabatini ... i granata hanno avviato i contatti per provare ad ingaggiare ...Colpo di scena in casa Salernitana, può arrivare Balotelli: l’attaccante si è proposto a Sabatini che sogna il grande nome per centrare la ...