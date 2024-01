Sabatini | «Mkhitaryan l’errore più clamoroso della Roma! Magnifico»

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024)è arrivato all’Inter a parametro zero nell’estate del 2022 dalla Roma, tenendo sempre un rendimento altissimo. Di questo ne ha parlatoa Radio Sportiva, criticando la scelta dei giallorossi. AL TOP – Spesso – anche tifosi interisti – si chiedono perché Henrikhgiochi sempre. La risposta la dà Sandro: «Perché è un giocatore di livello superlativo. Alla Roma, che ha fatto andare via lui ed Edin Dzeko così, non so chi decise: se José Mourinho, Tiago Pinto o anche i Friedkin. Mache non rinnova il contratto èpiùRoma degli ultimi anni: è un giocatore. Sul perché non giochi titolare Davide Frattesi ho una mia idea da quest’estate, ma siccome mi dicono ...