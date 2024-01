Russia | NATO lancia drammatico allarme | aumenta la preoccupazione

Leggi su notizie

(Di sabato 20 gennaio 2024) Guerra, laun, sempre di più, laper quanto riguarda gli altri Paesi Il conflitto in Ucraina procede senza sosta e si avvicina, sempre di più, al triste eanniversario dei due anni di conflitto. Il tutto causato dallache non indietreggia di un passo il proprio pensiero e, soprattutto, il loro cammino verso la conquista delle zone e regioni che Vladimir Putin pretende avere a tutti i costi. Nella giornata di ieri si è tenuta una importante riunione a cui hanno partecipato i Paesi appartenenti alla. Purtroppo le notizie diramate dal tenente generale (in foto) Rob Bauer non sono affatto delle migliori. Il tenente ammiraglio della ...