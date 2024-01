Rugby | la Benetton Treviso batte Montpellier e chiude al primo posto la fase a gironi di Challenge Cup

(Di sabato 20 gennaio 2024) Si è appena conclusa allo Stadio Monigo la sfida tra lae il, match valido per la quarta e ultima partita delladellaCup di. Con entrambe le formazioni matematicamente qualificate per i playoff, in gioco c’era la leadership nella pool 2, con i francesi tre punti avanti ai veneti. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato a Monigo, con le due formazioni che faticano a rendersi realmente pericolose e nella prima parte della partita l’unica notizia di peso è l’uscita per infortunio temporaneo di Thomas Gallo dopo dieci minuti, con l’ingresso in prima linea di Mirco Spagnolo. Bisogna arrivare al 14’ perché il punteggio si sblocchi e a farlo è Tomas Albornoz dalla piazzola per il 3-0. Al ...

52? Menoncello perde il pallone in avanti, mischia ordinata in favore delle Zebre. 51? Avanza il Benetton , ...

"Il motore delitaliano è la base. La rosa dei 34 convocati per questo Sei Nazioni è composta per tre quarti da giocatori die Zebre. I risultati stanno migliorando, ma si sta alzando ...Altrimenti diventa difficile a tutti i livelli, anche per le tv, promuovere il". Il gruppo squadra azzurro Piloni : Fischetti, Nocera*, Rizzoli* (Zebre Parma); Spagnolo*, Zilocchi (...Diego Dominguez è fiducioso in vista del Sei Nazioni di rugby: l'Italia di Gonzalo Quesada può vincere partite, a cominciare dalla prima con l'Inghilterra.Rugby Guinness Sei Nazioni 2024 in Esclusiva su Sky e NOW! Preparatevi!, L’edizione 2024 del “Guinness Sei Nazioni” di rugby sarà in diretta nella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW da ...