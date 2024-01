Rugby | il Vicenza batte i Lyons Piacenza nella Serie A Elite Cup

(Di sabato 20 gennaio 2024) Si è disputata oggi la sfida diCup tra i Rangerse i. Il torneo, che vede al via solo cinque squadre del massimo campionato italiano diè una delle ultime invenzioni della Federazione, in sostituzione della Coppa Italia, per provare a costruire qualcosa a livello dinazionale, anche se ancora non è ben chiaro cosa dovrebbe essere questo torneo oggettivamente monco e poco sentito anche dai tifosi. Seconda vittoria in altrettanti turni diCup per i Rangers, che in casa battono iper 25-10 e guadagnano 4 punti, arrivando a 9classifica. Per i biancorossi decisive le mete di ...

Ma dall'altro anche ilpuò vantare un ottimo momento, visti i tre risultati utili ... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù ...Torna in campo la SitavLyons, facendo il suo esordio in Serie A Elite Cup, la nuova competizione che ha preso il posto della Coppa Italia, per sfidare i Rangersin trasferta. Nonostante la gara di sabato non ...Il Rugby Mantova torna in campo per la seconda fase della stagione in cui si giocherà la promozione in serie B. Domenica alle 14.30, i biancorossi iniziano il loro cammino col Calvisano per dare ...Gioca d’anticipo il Lumezzane nella ventiduesima giornata del girone A, ospitando il Vicenza (fischio d’inizio ore 16.15) di Stefano Vecchi, ex tecnico della FeralpiSalò, da poco approdato sulla ...