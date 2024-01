Roma-Verona | Paredes ammonito | salterà la Salernitana

(Di sabato 20 gennaio 2024) Leandroper squalifica. Il centrocampista argentino è statoper un fallo su Djuric ed era diffidato. Un’assenza pesante per Daniele De Rossi che all’Arechi però ritroverà Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Un episodio peraltro molto dubbio: quello disu Djuric infatti non era fallo. Non è chiaro se il centrocampista sia statoper il contatto giudicato falloso o per le successive proteste. Quel che è certo è che De Rossi avrà una pedina in meno contro la. SportFace.

Dopo 1700 giorni, Daniele De Rossi torna a casa. Dopo l'esonero di José Mourinho , il neo tecnico dellaè pronto a fare il suo esordio sulla panchina giallorossa per la sfida contro il. Con il quarto posto occupato dalla Fiorentina, distante cinque punti in classifica, all' Olimpico farà il ...In campo all'Olimpico. Dopo l'esonero di Mourinho esordio per l'ex giallorosso sulla panchinaIl capitano giallorosso segna la rete del raddoppio e corre sotto la tribuna: dopo aver formato grande cuore con le mani indica gli spalti, dove di solito siede la sua famiglia ...Continuano i problemi in casa Roma. La squadra giallorossa di Daniele De Rossi, durante la sfida contro l’Hellas Verona, è stata costretta a sostituire Leonardo Spinazzola per Rasmun Kristensen visto ...