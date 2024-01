Roma-Verona | De Rossi | “Mi è stata donata una seconda carriera | voglio dare il 100%”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) “Buon risultato. È stato bello tornare, quando venivo a vedere le partite c’era sempre grande affetto. Ora ho un ruolo diverso e da una parte c’ègrandissima emozione, dall’altra tensione. Ho ringraziato la gente a fine partita, non potrei essere più contento. Mi è piaciuto molto il primo tempo, nel secondo siamo stati più lenti e prevedibili”. In queste parole tutta la gioia di Daniele Dedopo la vittoria casalinga contro il, nel match del suo debutto sulla panchina della. Le note stonate riguardano l’infermeria: “Dybala sentiva qualcosa già prima della partita, non dovrebbe essere niente di grave. Non era libero di spingere. Spinazzola forse qualcosa si è fatto, ma niente di gravissimo”, dice il tecnico che sul gioco dei suoi, ha già le idee chiare. “Penso che sia importante la gestione della ...