Roma-Verona 2-1 | il tabellino

(Adnkronos) – La Roma batte il Verona per 2-1 nel match in programma oggi 20 gennaio per la ventunesima giornata della Serie A 2023-2024 e Daniele De ... ()

Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La Roma batte il Verona per 2-1 nel match in programma oggi 20 gennaio per la ventunesima giornata ... ()

, la chiave della partita ., cosa ha funzionato ., cosa non ha funzionato . Le pagelle della. Top e flop del. Il tabellino di, la ...Dopo 1700 giorni, Daniele De Rossi torna a casa. Dopo l'esonero di José Mourinho , il neo tecnico dellaè pronto a fare il suo esordio sulla panchina giallorossa per la sfida contro il. Con il quarto posto occupato dalla Fiorentina, distante cinque punti in classifica, all' Olimpico farà il ...Vince la Roma, vince Daniele De Rossi alla prima sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Mourinho: 2-1 al Verona. Applausi per il neo tecnico e fischi per la squadra, a cominciare dal capitano ...Voti Roma-Verona, buona la prima per De Rossi nonostante un poco di sofferenza finale dopo l’errore di Rui Patricio. I nostri voti Buona la prima per Daniele De Rossi. La Roma vince, si prende tre ...