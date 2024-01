Roma-Verona 2-1 | De Rossi | “Emozione e tensione per debutto”

L' Olimpico accoglie il nuovo allenatore e non dimentica lo Special One Cori per Daniele De Rossi , striscioni e affetto per José Mourinho , fischi per ... (sbircialanotizia)

buona la prima per la Roma di Daniele De Rossi , che batte 2-1 l’Hellas Verona nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024 : ... (feedpress.me)

ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per la Roma di Daniele De Rossi , che batte 2-1 l’Hellas Verona nel match valevole per la ventunesima giornata di ... (ildenaro)

"Non potrei essere più contento". Daniele De Rossi sorride dopo il debutto da allenatore della. I giallorossi hanno battuto ilper 2 - 1. "E' stato piacevole. Quando venivo a vedere le partite c'è sempre stato un grande affetto, l'affetto lo vivo quotidianamente nella città. Adesso ...Le parole di Marco Baroni, tecnico dell'Hellas, dopo la sconfitta subita dai gialloblu contro laMarco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta delcontro la. Di seguito le sue parole. PARTITA - "Nel primo tempo abbiamo iniziato bene, poi abbiamo commesso degli errori e abbiamo subito due ...Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il suo debutto con vittoria in Roma-Verona. Di seguito le sue parole. RITORNO ALL’OLIMPICO – «E’ stato piacevole, io l’affetto lo vivo ...De Rossi non stecca la prima all'Olimpico e si regala i primi tre punti da allenatore in Serie A. La Roma supera il Verona per 2-1 in un… Leggi ...