Roma | una trans scopre di essere incinta mentre sta “diventando” uomo Medici sconvolti

(Di sabato 20 gennaio 2024) Si sentivae non donna, ha così deciso di iniziare un percorso di “izione” ma dopo cinque mesi, quando ormai le terapie ormonali avevano già iniziato a produrre effetti concreti sul fisico della ragazza, la signorina ha scoperto di. Ora rischia lei ma anche il feto che ha in grembo. Al’incredibile caso della “L’incredibile storia arriva daed è stata raccontata da “Repubblica” in un lungo articolo che svela i dettagli dellaizione con gravidanza. Il quotidiano ha spiegato che sono in corso degli accertamenti sulla salute della donna-e del feto per capire se le terapie ormonali hanno causato danni. Il corpo della “” ha già iniziato ad ...

Ma non è uscito molto bene anche dapartita delicata, crocevia dei rapporti- Bruxelles: quella delle concessioni balneari. Il ministro degli Affari europei sarebbe favorevole amaggiore ...... "Il ricorso dei tassisti è davvero singolare e hacaratteristica molto marcata, che non ... Napoli (2.364 licenze attive) e(7.692), l'Antitrust sollecita questi Comuni ad adeguare "...Vince la Roma, vince Daniele De Rossi alla prima sulla panchina giallorossa ... Trovano un rigore concesso per fallo di mani di Llorente che però Djuric calcia malamente in curva, e il 2-1 con una ...Ottima prova di El Shaarawy: per il Faraone doppio assist e una prestazione importante. Una insufficienza davvero piena nella Roma, il portiere appunto, Rui Patricio: in scadenza di contratto (il ...