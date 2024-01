Roma | Pinto | “Sono stati giorni difficili | abbiamo fatto del nostro meglio”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il general manager dellaTiago, parla ai microfoni di Dazn prima del match tra i giallorossi e il Verona, partita di esordio per il nuovo tecnico Daniele De Rossi: “, non è mai piacevole prendere queste decisioni e fare questi cambiamenti, ma la società ha deciso così, in questi 3-4delper mettere la squadra a disposizione dell’allenatore e andare avanti per cercare di raggiungere gli obiettivi che restano. La proprietà ha deciso che era il momento giusto per cambiare, adessodue opzioni o continuare a pensare se era il momento giusto, o andare avanti, giocaree raggiungere i ...

Certo che negli ultimi giorni ci si è interrogati molto sulla portata dei cambiamenti in atto nella Roma. Pochi giorni dopo l'annuncio del divorzio dal ds Tiago Pinto, alla conclusione dell'ennesimo...