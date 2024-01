Roma | omaggio da brividi dei tifosi per Mourinho – FOTO

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il ringraziamento deidellaper Joséin occasione della gara contro il Verona. I dettagli L’Olimpico si è decisamente schierato con Joséin occasione della prima partita delladopo l’esonero. Ihanno voluto infatti ringraziare e rendereall’allenatore portoghese per quanto fatto negli ultimi 2 anni e mezzo in giallorosso. Tra i tanti striscioni esposti, ha colpito particolarmente quello della Curva Sud che recitava: «Ci sono ricordi che non hanno contratti: le corse ed i sorrisi che ci hai regalato, tutte le volte che ti sei schierato… Per il tuonismo sarai sempre rispettato. Grazie Mister! Curva Sud».

Roma rende omaggio a a José Mourinho con un grande striscione ed altri in Tevere prima del match contro il Verona. Una partita che ha mostrato i cuori dilaniati della tifoseria giallorossa, orfana del ...Prima della partita e durante. Anche in lingua originale. La prima della Roma senza Mourinho dopo l'esonero in settimana non è stata semplice. Per nessuno. Soprattutto per i tifosi della Roma che si ...