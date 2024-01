Roma | il militare della Gdf accusato di stalking alla collega | «Mi hai rovinato la vita | ti sgozzo»

Leggi su open.online

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un ufficialeGuardia di Finanza in servizioDirezione Investigativa Antimafia adinei confronti di una sottufficiale. La presunta vittima 38enne è un maresciallo. Sarebbe stata minacciata e perseguitata dopo la finerelazione con l’indagato. Lui, figlio di un ex consigliere di Stato, è finito a processo. Sposato, inizia una relazione con lei nel novembre 2020. Lei poi nota atteggiamenti aggressivi,ri e intimidatori e lo lascia. A quel punto, spiega il Messaggero, comincia il dramma. Prima l’ufficiale le manda messaggi inquietanti: «Se so che starai da sola allora smetterò, ma se mai dovessi sapere che stai frequentando qualcuno non mi fermo e devi chiedere aiuto, occhio che sei sotto osservazione non sbagliare». ...