Roma | i tifosi si schierano | striscioni per Mourinho e contro Friedkin

(Di sabato 20 gennaio 2024) La reazione deidellaall’esonero di Joséin occasione della garail Verona. I dettagli Giornata importante in casacon l’esordio di Daniele De Rossi in panchina. Isembrano però non aver ancora dimenticato José. Fuori dai cancelli dell’Olimpico sono infatti apparsi vari manifesti per celebrare l’allenatore portoghese, oltre che diversii Fridkin. Uno di questi recitava: «Comunicati inverosimili, parole e dicerie. L’unica certezza sono le vostre vigliaccherie». Igiallorossi si sono decisamente schierati.

(Di sabato 20 gennaio 2024) La reazione dei tifosi della Roma all'esonero di José Mourinho in occasione della gara contro il Verona. I dettagli Giornata importante in casa Roma con l'esordio di Daniele De Rossi in panchina. I tifosi sembrano però non aver ancora dimenticato José Mourinho. Fuori dai cancelli dell'Olimpico sono infatti apparsi vari manifesti per celebrare l'allenatore portoghese, oltre che diversi striscioni contro i Friedkin. Uno di questi recitava: «Comunicati inverosimili, parole e dicerie. L'unica certezza sono le vostre vigliaccherie». I tifosi giallorossi si sono decisamente schierati.