Roma | i tifosi si schiarano | striscioni per Mourinho e contro Friedkin

(Di sabato 20 gennaio 2024) La reazione deidellaall’esonero di Joséin occasione della garail Verona. I dettagli Giornata importante in casacon l’esordio di Daniele De Rossi in panchina. Isembrano però non aver ancora dimenticato José. Fuori dai cancelli dell’Olimpico sono infatti apparsi vari manifesti per celebrare l’allenatore portoghese, oltre che diversii Fridkin. Uno di questi recitava: «Comunicati inverosimili, parole e dicerie. L’unica certezza sono le vostre vigliaccherie». Igiallorossi si sono decisamente schierati.