Roma-Hellas Verona oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida traed, valevole per la ventunesima giornata di. Grande fermento all’Olimpico per la prima in panchina dell’ex capitano giallorosso Daniele De Rossi. Dopo l’esonero di Josè Mourinho, la squadra della Capitale torna in campo pronta a iniziare un nuovo capitolo, alla ricerca di punti in quella che è una complicata lotta per i posti in Europa. Di fronte unche nonostante i problemi societari e le tante cessioni sul mercato non molla ed è reduce da una vittoria contro l’Empoli. La sfida è in programma, sabato 20 gennaio, alle ore 18:00.sulla piattaforma Dazn e tramite ilZona Dazn (previo ...