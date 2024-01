Roma | Friedkin al passo d’addio? La possibile svolta societaria

Leggi su notizie

(Di sabato 20 gennaio 2024) La proprietà americana non appare più convinta come prima nel guidare la società giallorossa, ma, in caso di cessione, di sicuro non svende e vuole guadagnarci Ial? Ancora no. Per ora. Ma qualcosa si muove davvero, nonostante le smentite di rito. Qualcosa c’è, poi che siano arabi, soggetto o persona fisica, o un fondo (più verosimile) dell’Arabia Saudita o del Qatar, si vedrà. Qualcuno che ha messo gli occhi sull’Asc’è, eccome, ma non è certo il primo. E riguardo ai nomi o associazioni su Totti o Malagò o altri soggetti di cui tanto si sta parlando in queste ore, non sarebbero mai stati contemplati, almeno in questa fase iniziale. Ma andiamo con ordine.è una città grande, grandissima, una metropoli conosciuta e ammirata in tutto il mondo. Capita che ci si può anche ...