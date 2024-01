Roma | buona la prima per De Rossi | a segno Lukaku Verona KO

(Di sabato 20 gennaio 2024) Lavince 2-1 contro il. Buon esordio di Desulla panchina giallorossa. A, Djuric invece si è mangiato un rigore.LA? All’Olimpico va in scena ladi Daniele De, capitan futuro ritornato a casa dopo l’esonero di José Mourinho. L’ostacolo è il. Il primo tempo è di marca giallorossa. Al 7? Romelu, davanti Montipò, viene murato sul più bello dalla difesa scaligera. Dieci minuti più tardi è la volta di El Shaarawy, gran partita la sua, che calcia da fuori trovando la deviazione in angolo ancora di Montipò. Un minuto più tardi, lapassa in vantaggio: verticalizzazione per El Shaarawy, che ...

la prima, anche se con tanta sofferenza nel finale. Daniele De Rossi debutta sulla panchina dellasuperando 2 - 1 un Verona mai domo. Sugli scudi El Shaarawy, Lukaku e Pellegrini , ...'Per Salvini l'autonomia va bene solo se fai quello che dice lui da. Anzi no: non va nemmeno bene fare quello che dice lui, visto che il limite ai 30 km orari ...del sindaco Lepore è una...Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sui social commentando la recente vincenda Osimhen e facendo chiarezza sulle possibili conseguenze: "Che sia la Juventus a nutrire più timori rispetto ...Voti Roma-Verona, buona la prima per De Rossi nonostante un poco di sofferenza finale dopo l’errore di Rui Patricio. I nostri voti Buona la prima per Daniele De Rossi. La Roma vince, si prende tre ...