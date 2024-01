Roma | ancora incendi auto a Casal Bruciato | 3 le auto distrutte dal fuoco la scorsa notte

Paura e l'ennesima azione violenta in una periferia complicata. Spari in strada stasera alla periferia di Roma . Diversi i colpi esplosi poco dopo le ... (247.libero)

Roma - Il calcio e l' arte , un binomio inconsueto che raramente confluisce in un'unica opera . Ma per gli artisti del futbol, per le leggende di uno ... (247.libero)

... E: Conversazioni che hanno spinto il gip Ezio Damizia a emettere fin da subito il provvedimento del divieto di avvicinamento a carico dell'imputato. La richiesta di trasferimento daa ...Questo diritto si estende sia ai figli minori sia ai figli maggiorenni che non hanno... Ad esempio il Tribunale di, con sentenza n. 15995/2019 , ha stabilito che le spese straordinarie ...È la fotografia della ricerca italiana che emerge dalla Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia redatta dal Consiglio nazionale delle ricerche e presentata oggi a Roma, presso il Cnr. "Non ...Nuovo stadio della Roma, deadline al 2027: via libera geologico e ancora tanti ste Dal quindici gennaio, infatti, è arrivata l’autorizzazione per il principio dei sondaggi geologici e archeologici in ...