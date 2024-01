Ritrovato cadavere nell' anconetano | si pensa a Andreea Rabciuc

... dove fu poi. Battaggia inoltre, secondo alcuni testimoni ascoltati dai carabinieri, ... continua a dichiararsi estraneo ai reati contestati, di omicidio volontario e occultamento di... elemento probabilmente usato per il trasporto delfino all'affluente del Piave, dove è poi. Non solo, ci sono anche filmati delle videocamere di sorveglianza private, dove si vede ...Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto, in provincia di Ancona: gli inquirenti stanno verificano se sia il corpo di Andreea Rabciuc, la ragazza ...In base agli indumenti accanto ai resti del corpo, i carabinieri ritengono che il corpo appartenga alla giovane di origine romena che aveva fatto misteriosamente perdere le tracce ...