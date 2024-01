Ritrovato cadavere nell' anconetano | giubbotto e scarpe compatibili con quelli indossati da Andreea Rabciuc

(Di sabato 20 gennaio 2024) AGI - Sembra confermato che ilin stato di decomposizione rinvenuto in un casolare a Montecarotto, in provincia di Ancona, sia quello di, la 27enne di origine romena scomparsa due anni fa a Jesi. In attesa delle analisi di laboratorio, ile lerinvenuti sul corpo ridotto quasi a scheletro sarebberoconda. Tra l'altro il luogo del ritrovamento dista meno di un chilometro dal luogo in cui la ragazza era stata avvistata l'ultima volta quando all'alba del 12 marzo 2022 si allontanò dalla roulotte in cui avrebbe trascorso la notte con il fidanzato e una coppia di amici. Un allert simile era scattato all'inizio dello scorso mese di luglio, quando un corpo ...

Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato trovato nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona . Il ... (secoloditalia)

Potrebbe essere di Andreea Rabciuc il corpooggi - sabato, 20 gennaio - in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di ...dal luogo dove è stato rinvenuto il...Andreea Rabciuc ultime notizie: si teme che ilin provincia di Ancona a pochi passi da dove era stata vista per l'ultima volta possa essere proprio il suo. Le ultime ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.CASTELPLANIO - Negli anni il casolare in via Madonna del Piano a Castelplanio è stato immortalato dal satellite e googolabile nella mappa. In quello stabile al numero civico 26 oggi sono ...