Rimborso spese mediche anche in questo specifico caso | la Cassazione dà ragione al danneggiato

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 20 gennaio 2024) Lesono rimborsabilise non scaturiscono da prestazioni e servizi offerti dal SSN. Lafa il punto. Come in molti già sapranno, legeneriche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche sono rimborsate, ovvero danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% sull’importo che oltrepassa la franchigia di 129,11 euro. In altre parole, come spiegail sito web dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può portare in detrazione dall’Irpef il 19% dellesanitarie, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, ovvero la detrazione in gioco è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la citata franchigia corrispondente a 129,11 euro....