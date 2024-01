Revocata elezione in una sezione del comune di Cicciano

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, resa pubblica nella data di ieri, con cui è stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR Campania di annullamento delle operazioni di voto nellan. 12 deldiper l’del sindaco e del consiglio comunale, ha revocato il precedente provvedimento di convocazione dei comizi per domenica 4 febbraio. Lo stesso consesso, per la trattazione nel merito dei ricorsi in appello proposti contro la sentenza del TAR, ha fissato l’udienza pubblica del 21 maggio, in attesa della quale, “nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, ha ritenuto di lasciare fermi gli effetti dei provvedimenti di proclamazione degli eletti, al fine di assicurare continuità all’azione ...

