Resta incinta durante la transizione da donna a uomo | il caso a Roma

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Unpiù unico che raro quello registrato ae riportato da Repubblica. Unaè infatti rimastanel pieno del percorso didae la sua situazione è ora più delicata che mai. La scoperta della dolce attesa è avvenuta al quinto mese di gravidanza ma soprattutto a cambio di sesso quasi ultimato. E ora i rischi sono piuttosto alti (anche se non soprattutto per il bambino), i medici non hanno nascosto la seria preoccupazione per i prossimi sviluppi. Marco – nome di fantasia – non si riconosceva nel suo corpo die ha deciso di iniziare il lungo e tortuoso percorso per cambiare sesso, diventando così. Dall’iter psicologico alle terapie ormonali, fino al volto coperto di barba e al ...