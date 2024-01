Renzo Bossi sposa l’imprenditrice romena dei profumi Izabela Corina | le nozze blindate del ‘Trota’

(Di sabato 20 gennaio 2024)in casa, 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto, hato sabato 20 gennaio la fidanzata. La cerimonia civile è stata officiata nel museo civico Bodini da Samuel Lucchini, sindaco di Gemonio, in provincia di Varese, piccolo comune dove la famiglia del senatur – che definì il figlio “Il trota” – vive da tempo. Alla cerimonia civile hanno partecipato una quindicina di persone. Un matrimonio intimo e blindato al quale hanno partecipato solo i più stretti familiari degli sposi, a cominciare, ovviamente da Umberto, arrivato in carrozzina, insieme alla moglie Manuela Marrone. Non erano presenti esponenti di spicco della Lega o personalità politiche di rilievo proprio a indicare il carattere privato dell’unione. Più ...

nozze in casa Bossi . Renzo , 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi , ha sposa to sabato 20 gennaio la fidanzata Izabela Corina . ... (leggo)

nozze in casa Bossi . Renzo , 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi , ha sposa to sabato 20 gennaio la fidanzata Izabela Corina . ... (leggo)

Gemonio, Bergamo -ha sposato oggi la fidanzata Izabela Corina. Il secondogenito di Umberto, fondatore della Lega, 35 anni, ha detto 'sì' durante la cerimonia civile officiata nel museo civico Bodini da ...VARESE. Ci eravamo quasi dimenticati di lui. Il Trota si sposa., 35 anni compiuti, secondogenito del Senatur fondatore della Lega, conosciuto ai più per quella laurea presa, non presa, ostentata, ma in effetti poi rinnegata, in Albania, porta all'...Renzo Bossi ha sposato oggi la fidanzata Izabela Corina. Il secondogenito di Umberto, fondatore della Lega, 35 anni, ha detto "sì" durante la cerimonia civile officiata nel museo civico Bodini da ...Chiesa parrocchiale gremita, in molti assistono ai funerali dal sagrato. Sul feretro sciarpa e maglia del ‘suo’ Milan, prima della Messa le note di ‘Imagine’ ...