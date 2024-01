Renzo Bossi si sposa con l' imprenditrice Izabela Corina | le nozze blindate del Trota | il padre Umberto arrivato in carrozzina

VARESE. Ci eravamo quasi dimenticati di lui. Il Trota si sposa., 35 anni compiuti, secondogenito del Senatur fondatore della Lega, conosciuto ai più per quella laurea presa, non presa, ostentata, ma in effetti poi rinnegata, in Albania, porta all'..., 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto, ha sposato oggi la fidanzata Izabela Corina Juncu. La cerimonia civile è stata officiata nel museo civico Bodini da Samuel ...Nozze in casa Bossi. Renzo, 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, ha sposato sabato 20 gennaio la fidanzata Izabela Corina. La cerimonia civile è ..."Per quanto ci riguarda, non esiste ipotesi alternativa. Sono i migliori candidati per vincere perché hanno governato bene. Non abbiamo mai fatto alcuna polemica con candidati di altre forze politiche ...