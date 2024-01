Renzo Bossi si è sposato Le nozze blindate del «Trota» a due passi da casa | ecco chi è la moglie

(Di sabato 20 gennaio 2024)) in, il secondogenito del fondatore della Lega Nord, Umberto, haoggi – sabato, 20 gennaio – la fidanzata, l’imprenditrice Izabela Corina Juncu. Un matrimonio privato e blindato al quale hanno partecipato solo i familiari più stretti degli sposi, a cominciare dal Senatur con suaManuela Marrone. La cerimonia civile si è svolta presso il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio ed è stata officiata da Samuel Lucchini, sindaco del piccolo comune del Varesotto dove la famiglia– che definì il figlio «Il» – vive da tempo. Il museo – scrive il Corriere della Sera – dista circa 50 metri dalla residenza dei, in passato al centro di vari ...

nozze in casa Bossi . Renzo , 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi , ha sposa to sabato 20 gennaio la fidanzata Izabela Corina . ... (leggo)

nozze in casa Bossi . Renzo , 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi , ha sposa to sabato 20 gennaio la fidanzata Izabela Corina . ... (leggo)

nozze in casa Bossi . Renzo , 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi , ha sposa to sabato 20 gennaio la fidanzata Izabela Corina . ... (tpi)

Nozze (blindate) in casa, il secondogenito del fondatore della Lega Nord, Umberto, ha sposato oggi - sabato, 20 gennaio - la fidanzata, l'imprenditrice Izabela Corina Juncu. Un matrimonio privato e blindato ...Nozze civili blindate per il figlio del Senatur: si unirà religiosamente alla compagna più avanti. La festa a Gemonio, nel ...Nozze in casa Bossi. Renzo, 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, ha sposato sabato 20 gennaio la fidanzata Izabela Corina. La cerimonia civile è stata officiata nel museo ...Nozze in casa Bossi. Renzo, 35 anni, secondogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, ha sposato sabato 20 gennaio la fidanzata Izabela Corina. La cerimonia civile è stata officiata nel museo ...