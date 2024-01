Regione Lazio Commissione sviluppo economico | l’annuncio di novità per le imprese laziali

(Di sabato 20 gennaio 2024)– Protagonista di un’attesa audizione nelladella, il vice presidente della stessanonché assessora al ramo Roberta Angelilli ha annunciato l’arrivo di una serie di accorgimenti finanziari per le. Sono previsti in alcuni bandi per l’imprenditoria femminile, per l’efficientamento energetico riservato alle(70 milioni L'articolo Temporeale Quotidiano.

'Gli uffici della Direzione Ambiente dellaci assicurano che in tempi brevissimi e addirittura molto prima di quelli previsti dalla legge (14 febbraio), sarà emessa la Variante necessaria alla prosecuzione delle attività dell'...Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs è il primo ospedale nellaper trapianti di rene e tra i primi per i trapianti di fegato , ma anche il primo ospedale del Centro - Sud per i trapianti di rene da vivente e tra i primi nell'innovativa attività di ...Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs è il primo ospedale nella Regione Lazio per trapianti di rene e tra i primi per i trapianti di fegato, ma anche il primo ospedale del Centro-Sud per ...Ancora un incidente mortale nelle strade di Cagliari, nel weekend. Un ventenne ha perso la vita in uno scontro frontale tra una suv Maserati e una Peugeot che, secondo le prime ricostruzioni, ha ...