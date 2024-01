Regionali | caso Basilicata Ronzulli | “E’ la nostra linea del Piave” – VIDEO

È la ridotta da difendere ad ogni costo. Matteo Salvini lo ripete ai suoi come un mantra: «L?Umbria non si tocca». Ed è come parlasse a se stesso il ... (ilmattino)

È ildi Nuoro che ottiene risultati superiori o molto superiori in 4 obiettivi di sviluppo ... Per quanto riguarda i target sociali, nel 2022 la Sardegna peggiora di quasi tre punti ...... ovvero i cosiddetti contatti stretti del. Nell'incontro vengono illustrate le modalità con ... Il medico di Igiene pubblica, seguendo le linee guida nazionali e le indicazioni, sulla base ...Ma dall'assemblea degli amministratori del Pd il segretario regionale Natale: "Da qui a giugno guai a parlare di regionali, concentriamoci sulle comunali, occhio agli individualismi" ...Fasano – Questa la dichiarazione del Consigliere regionale e commissario di Azione Fabiano Amati ... come chiaramente previsto dalle relative norme, tornando a casa per occuparsi di altre commesse, ...