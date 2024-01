Reggiana-Como | Serie B | ospiti all’inseguimento del Parma | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 20 gennaio 2024) Prosegue la 21ª giornata diB, aperta ieri dal largo successo delin casa della Sampdoria. Ducali sempre più in vetta alla classifica, con le inseguitrici chiamate a tenere il passo. A tal proposito occhi puntati su, in programma alle ore 14:00. Match importante soprattutto per gli, che al momento condividono il secondo posto in campionato con il Venezia, a quota 38 punti. I lombardi proveranno quindi a staccare i veneti e a tenere nel mirino la capolista. I padroni di casa, invece, occupano l’undicesima posizione con 24 punti e sono abbastanza lontani dalla zona retrocessione. Una vittoria potrebbe inoltre ridare speranze in ottica playoff alla squadra emiliana. Le ultime da, con le...

Tanti appuntamenti da non perdere in questo sabato 20 gennaio 2024. Ritorna la Serie A ma non solo: sono tanti gli appuntamenti da non perdere ...Alle ore 14.00 di sabato 20 gennaio si gioca la partita Reggiana-Como, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie B 2023-2024.