Reacher 2 | la spiegazione del finale di stagione della serie tv Prime Video

Leggi su europa.today

(Di sabato 20 gennaio 2024) La secondadisi è conclusa come era iniziata (e come era successo nella prima): in modo estremamente soddisfacente, con quel senso di giustizia che l'espressione "lieto fine" non rende abbastanza. Ecco dunque il riassunto (o recap) e le nostre spiegazioni di Soldatino...