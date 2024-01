Ravanelli | «Frattesi unico per l’Inter! Thuram una sorpresa»

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024)analizza la vittoria dell’Inter contro la Lazio in Supercoppa Italiana soffermandosi sull’importanza di alcuni calciatori, come Davidee Marcus. Le sue dichiarazioni dagli studi Mediaset. GRANDI GIOCATORI – Fabrizioha parlato così di qualche giocatore dell’Inter: «è un giocatore, veramente bravo nell’inserimento con una qualità incredibile. Lo ha dimostrato anche questa sera di essere importante all’Inter. Fa il jolly, ma è come se fosse un titolare. Corre tantissimo, si inserisce bene ed è un valore aggiunto per l’Inter, in certi momenti di difficoltà è un terzo attaccante.è stata ladel nostro campionato, Inter compresa. È stato un giocatore preso per fare inizialmente panchina a ...