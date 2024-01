Rampage 19 01 2024 Hardy vs Allin II

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Charleston, e per l’occasione abbiamo una card notevole tra cui spicca il match tra Darbye Jeff, da menzionare anche quello tra Chris Jericho e Matt Sydal. Chris Jericho vs. Matt Sydal (3,5 / 5) Jericho si è imposto al termine di una piacevole contesa grazie alla Judas Effect. Vincitore: Chris Jericho Nel post match Konosuke Takeshita ha attaccato alle spalle Chris Jericho, la rissa è stata sedata dall’arrivo dei producer e della security. Anthony Henry vs. Penta El Zero Miedo use 3.0 Si tratta di un incontro breve ma molto vivace e dinamico. La vittoria va a Penta grazie alla Fear Factor. Vincitore: Penta El Zero Miedo BACKSTAGE: Ruby Soho se la prende con ...