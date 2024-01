Raid su Damasco | attacco durante vertice tra leader filo-iraniani | almeno 4 morti

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ufficiali siriani puntano il dito contro Israele. Al-Jazeera: "Nel mirino unità di intelligence dei Pasdaran" Sarebbe diquattroil bilancio dell'missilistico che i media ufficiali siriani attribuiscono a Israele e che ha colpito un palazzo nel quartiere di Mezzeh della capitale siriana. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo

L’esercito israeliano ha ucciso oggi in un Raid mirato su Damasco un generale di primo piano delle Guardie rivoluzionarie iraniane. Lo riportano ... (open.online)

Notte di fuoco in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha colpito più volte e su più fronti nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio. Lo ha ... (ilgiornaleditalia)

Israele torna a colpire in Siria . Un attacco aereo attribuito alle forze militari di Tel Aviv ha completamente distrutto un palazzo di quattro piani ... (ilfattoquotidiano)

