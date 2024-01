Raid su Damasco | attacco durante vertice tra leader filo-iraniani | almeno 4 morti

(Di sabato 20 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sarebbe diquattroil bilancio dell’missilistico che i media ufficiali siriani attribuiscono a Israele e che ha colpito un palazzo nel quartiere di Mezzeh della capitale siriana. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo le notizie rilanciate dai media arabi, nell’edificio si stavano incontrando “schierati con l’Iran”. Secondo l’Osservatorio, l’esplosione ha completamente distrutto il palazzo di quattro piani. Nessun commento per ora da parte israeliana. Sarebbero i Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran, l’obiettivo del, riferisce la tv satellitare al-Jazeera, che cita una fonte secondo cui nel mirino c’era “un’unità d’intelligence dei Guardiani della Rivoluzione” e nel palazzo ...

Notte di fuoco in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha colpito più volte e su più fronti nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio. Lo ha ... (ilgiornaleditalia)

Israele torna a colpire in Siria . Un attacco aereo attribuito alle forze militari di Tel Aviv ha completamente distrutto un palazzo di quattro piani ... (ilfattoquotidiano)

Le notizie di sabato 20 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Primo colloquio telefonico dopo quasi un mese tra i due leader. Il ... (corriere)

- - > L'edificio distrutto a- Ansa . Si alza ancor più, se possibile, la tensione fra Israele e Iran dopo l' uccisione in undel capo dell'intelligence in Siria delle Guardie rivoluzionarie (Pasdaran) , l'esercito ideologico iraniano. Con lui sono rimasti uccisi anche il suo vice e altri due iraniani. Con ...A quanto si e' appreso, nelledificio dipreso di mira da unisraeliano era in corso una riunione. Ledificio di quattro piani e' stato completamente distrutto nellattacco dello stato ...Home Adn Kronos Raid su Damasco, attacco durante vertice tra leader filo-iraniani: almeno 5 morti ...Un palazzo residenziale è stato colpito a Damasco, capitale della Siria. A riferirlo l’agenzia di stampa statale Sana. Secondo i siriani probabilmente si è trattato di… Leggi ...