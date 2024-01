Quartu Thomas Frau e Federico Cubeddu morti in un incidente in via Vesalio a Cagliari

(Di sabato 20 gennaio 2024) Drammaticostradale nella notte in via. Nello scontro hanno perso la vita, entrambi di 19 anni e di. I due giovanissimi sonodopo lo schianto, avvenuto attorno alle 3,45, tra la loro Peugeot 207 e una Maserati. Ferito anche il terzo giovane di 18 anni, che era con loro e l’uomo di 44 anni alla guida del Maserati.è morto sul posto mentreè spirato, attorno alle 9:30, all’ospedale Brotzu dove era stato accompagnato dal 118 in condizioni gravissime. In base alla prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, la Peugeot con a bordo i tre ragazzi avrebbe preso ...

