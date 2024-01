Quanto piace agli italiani vedere lo sport dal vivo 

(Di sabato 20 gennaio 2024)lodal vivo. Dalla Serie A alla Lega Pro il trend è positivo dovunque. E non solo per il calcio.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le parole di Luca Gemello , portiere del Torino , ai compagni di squadra per scusarsi dopo la sconfitta con il Bologna Luca Gemello , come riportato ... (calcionews24)

Il quotidiano riporta che l'Aston Villa segue Gudmundsson per il mercato estivo: Frendrup è attenzionato da altri club inglesi, come Brentford e ... (247.libero)

Niente Boxing Day, non siamo inglesi. Ma la compressione di un calendario che non consente soste nem meno a Natale ha regalato al calcio italiano una ... (panorama)

Thierry Henry ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube di The Diary of a Ceo. Durante l’intervista il francese ha parlato della sua ... (ilnapolista)

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla viglia del “Superclassico“, la finale di Supercoppa contro il Barcellona: Come sta affrontando ... (ilnapolista)

Il presidente del triplete interista con il portoghese alla guida: "Ho fiducia in lui, c’era tempo per rimediare. Ritengo abbia le sue ragioni per ... (ilgiornale)

