Qualiano via Palumbo | cede il rattoppo sulla perdita acqua

(Di sabato 20 gennaio 2024)ildi asfaltoidrica in via. La segnalazione di un cittadino arrivata ieri Appena riasfaltato ed eccore ild’in viadi cui davamo conto alla città in un articolo circa tre settimane fa. La segnalazione e la relativa foto sono giunte in redazione ieri e francamente è disarmante notare di nuovo l’e ilin frantumi. Appare chiaro che qualcosa sia andato storto. Prima che la criticità si aggravi ulteriormente, sarebbe bene se il solerte Ufficio Tecnico diverifichi al fine di risolvere il ...

. I carabinieri della stazione dihanno denunciato per smaltimento e trasporto illecito di rifiuti un 44enne di origini romene. È stato sorpreso inCampana, alla guida di un'Ape Car con targa scritta a mano e con telaio .... Ai Carabinieri della locale stazione insieme ai militari del Nil di Napoli hanno controllato un cantiere edile inGaribaldi. Denunciati il titolare della ditta edile esecutrice, l'...Operazione a largo raggio a Qualiano con controlli e perquisizioni da parte dei carabinieri della locale stazione che con il prezioso contributo del nucleo cinofili di Sarno hanno setacciato la zona.C’è anche l’autorizzazione paesaggistica: importante passo in avanti per il nuovo parco cittadino che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella intende far sorgere tra via Cavaller ...